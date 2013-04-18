"Экономика": Реально ли простым москвичам заработать на рынке Forex

Отечественные форекс-компании испытывают инвестиционный бум. По оценкам независимых аналитиков, последние пять лет денежный поток увеличивается на 30% ежегодно. Компании, которые зарабатывают на услугах для частных инвесторов, не снижают активности. Поиск людей, готовых рискнуть своими деньгами, не останавливается ни на минуту. Реклама в метро, интернете и в газетах обещает стабильных заработок.