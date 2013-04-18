Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Новости

18 апреля 2013, 13:00

"Экономика": Реально ли простым москвичам заработать на рынке Forex

"Экономика": Реально ли простым москвичам заработать на рынке Forex

"Утро": Допустимые 0,2 промилле могут вернуть через две недели

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Госдума может отменить одно из оснований освобождения от армии

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Отечественные форекс-компании испытывают инвестиционный бум. По оценкам независимых аналитиков, последние пять лет денежный поток увеличивается на 30% ежегодно. Компании, которые зарабатывают на услугах для частных инвесторов, не снижают активности. Поиск людей, готовых рискнуть своими деньгами, не останавливается ни на минуту. Реклама в метро, интернете и в газетах обещает стабильных заработок.
Программа: Экономика
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