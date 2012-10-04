"Москва в цифрах": благоустройство столичных парков

К концу 2016 года планируется обустроить все городские парковые зоны. Всего в Москве 121 парк и 8 усадеб. Число посаженных деревьев и кустарников в городе увеличилось почти в два раза: если в 2009-2010 годах их было чуть менее 119 тысяч, то в 2011-2012 годах в городе было посажено более 216 тысяч зеленых насаждений.

За 2012 год в парках появилось 150 новых детских площадок, 190 спортивных площадок, 155 новых столов для игры в пинг-понг, почти 90 километров лыжных трасс и более 95 километров велодорожек.