"Московский патруль": две квартиры Блиновской в столице перешли государству

Две квартиры блогера Елены Блиновской на Серпуховском Валу перешли государству. Площадь одной составляет почти 60 квадратных метров, второй – 132 "квадрата". Их общая стоимость оценивается в 200 миллионов рублей.

Блиновская была осуждена на 4,5 года за неуплату налогов и легализацию денежных средств. Сейчас она находится в колонии, где работает швеей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

