Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": две квартиры Блиновской в столице перешли государству

"Московский патруль": две квартиры Блиновской в столице перешли государству

"Московский патруль": часы и украшения блогера Лерчек пропали из сейфа следователя

Актер Юра Борисов снова стал героем мемов

"Московский патруль": суд смягчил приговор блогеру Шабутдинову по делу о мошенничестве

Ольга Бузова провела юбилейный концерт в Москве

Ольга Бузова выступила с большим сольным концертом в Москве

Ольга Бузова выступила с большим сольным концертом в Москве

Прощание с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым прошло в Москве

Российские артисты обвинили крупного организатора концертов в срыве выступлений

Мещанский суд приговорил блогера Портнягина к 5 годам колонии

Две квартиры блогера Елены Блиновской на Серпуховском Валу перешли государству. Площадь одной составляет почти 60 квадратных метров, второй – 132 "квадрата". Их общая стоимость оценивается в 200 миллионов рублей.

Блиновская была осуждена на 4,5 года за неуплату налогов и легализацию денежных средств. Сейчас она находится в колонии, где работает швеей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
шоу-бизнесвидеоМаксим Мовчан

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика