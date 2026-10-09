09 октября, 21:30Шоу-бизнес
"Московский патруль": две квартиры Блиновской в столице перешли государству
Две квартиры блогера Елены Блиновской на Серпуховском Валу перешли государству. Площадь одной составляет почти 60 квадратных метров, второй – 132 "квадрата". Их общая стоимость оценивается в 200 миллионов рублей.
Блиновская была осуждена на 4,5 года за неуплату налогов и легализацию денежных средств. Сейчас она находится в колонии, где работает швеей.
Подробнее – в программе "Московский патруль".