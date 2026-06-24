"Московский патруль": полиция задержала в столице пассажиров такси за наркотики

На востоке Москвы сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пассажиров, которые везли с собой больше 100 свертков с наркотическими веществами.

Инспекторы остановили автомобиль для проверки документов, однако пассажиры начали нервничать. Во время досмотра у них нашли наркотики, электронные весы и упаковочный материал. Запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта на территории столичного региона.

Возбуждено уголовное дело, а его фигуранты заключены под стражу.

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