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24 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала в столице пассажиров такси за наркотики

"Московский патруль": полиция задержала в столице пассажиров такси за наркотики

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На востоке Москвы сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пассажиров, которые везли с собой больше 100 свертков с наркотическими веществами.

Инспекторы остановили автомобиль для проверки документов, однако пассажиры начали нервничать. Во время досмотра у них нашли наркотики, электронные весы и упаковочный материал. Запрещенные вещества предназначались для последующего сбыта на территории столичного региона.

Возбуждено уголовное дело, а его фигуранты заключены под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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