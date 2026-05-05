"Московский патруль": полицейские СВАО прошли инструктаж на ВДНХ перед праздниками

Начальник управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по Москве Рамиль Гафуров провел инструктаж для всех полицейских, которые заступят на дежурство в ближайшие праздники. Всего в мероприятии были задействованы свыше 500 человек.

После инструктажа сотрудники разных подразделений прошли торжественным маршем по площади перед главным входом на ВДНХ. Гафуров подчеркнул особую важность мероприятия в преддверии празднования 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее – в программе "Московский патруль".

