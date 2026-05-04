04 мая, 21:30Происшествия
"Московский патруль": катер с 11 пассажирами перевернулся на Москве‑реке
На Москве‑реке недалеко от Красногорска перевернулся частный катер. В результате в воде оказались 11 человек, в том числе 7 детей. Однако все смогли удержаться на плаву до прибытия спасателей.
По данным следствия, инцидент произошел из‑за грубых нарушений. В частности, максимальная вместимость судна составляла всего 4 человека. Кроме того, пассажиры находились без спасательных жилетов. СМИ также сообщают, что капитан мог быть пьян и на повороте не справился с управлением.
Подробнее – в программе "Московский патруль".