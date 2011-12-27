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Новости

27 декабря 2011, 19:27

Безопасность

"Удобный город": Как устроена современная пожарная часть

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Каждый день в 9:00 по всей Москве происходит развод смен МЧС. В пожарном расчете помимо основных машин с двумя тоннами тушащего средства находится самая различная техника: автомобили со средствами химзащиты или с лодкой для спасения на воде, а также отдельная машина с дымоудалителем. Если произойдет утечка аммиака, то именно специальная машина химзащиты сможет спасти от утечки. Дымоудалитель же используется в тех случаях, когда задымление настолько сильное, что свет от фонарей спасателей не может пробиться сквозь дым.
Программа: Удобный город
безопасность МЧС пожары спасатели программы Александр Морозов
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