"Удобный город": Как устроена современная пожарная часть

Каждый день в 9:00 по всей Москве происходит развод смен МЧС. В пожарном расчете помимо основных машин с двумя тоннами тушащего средства находится самая различная техника: автомобили со средствами химзащиты или с лодкой для спасения на воде, а также отдельная машина с дымоудалителем. Если произойдет утечка аммиака, то именно специальная машина химзащиты сможет спасти от утечки. Дымоудалитель же используется в тех случаях, когда задымление настолько сильное, что свет от фонарей спасателей не может пробиться сквозь дым.