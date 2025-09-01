Форма поиска по сайту

01 сентября, 12:00

Общество

"Время новых": робототехнические комплексы "Альтикам"

"Время новых": робототехнические комплексы "Альтикам"

Компания "Альтикам" занимается созданием наземной роботизированной техники. На международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" организация представит малогабаритную гусеничную платформу, которая может применяться в коммунальном хозяйстве и промышленности.

В чем преимущества разработки? Какой запас хода у данного устройства?

Об этом в программе "Время новых" рассказал гендиректор "Альтикам" Владислав Зеликов.

