"Деньги 24": объем вкладов россиян в банках увеличился в 2026 году

Объем вкладов россиян в банках продолжает увеличиваться. В апреле 2024 года сумма средств физических лиц на депозитах составляла 46,8 триллиона рублей, в апреле 2025 года показатель вырос до 57,5 триллиона, а в апреле 2026-го достиг 65,7 триллиона рублей.

При этом крупнейшие банки России за последнюю неделю снова начали повышать ставки по вкладам после нескольких месяцев снижения.

Россияне также стали активнее инвестировать в ценные бумаги. С начала года вложения физических лиц на Московской бирже составили 1 триллион рублей.

