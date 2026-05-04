"Деньги 24": вывоз золотых слитков от 100 граммов разрешили из четырех аэропортов России

С мая вывозить золотые слитки из России весом более 100 граммов можно только из трех московских аэропортов и аэропорта Владивостока. Однако это возможно только при наличии разрешения Пробирной палаты.

Продажи золотых слитков и монет в России выросли: в первом квартале 2025 года они составили 7,6 тонны, а в первом квартале 2026 года уже 11,3 тонны. Много ли у россиян скопилось таких слитков?

Подробнее – в программе "Деньги 24".