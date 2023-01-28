"Деньги 24": в РФ могут ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

Весной в России может заработать закон о самозапрете на выдачу кредитов. Граждане сами смогут выставить соответствующее ограничение через портал госуслуг, информация автоматически попадет в бюро кредитных историй.

Как сообщили в Банке России, законопроект уже готовятся внести в Госдуму. Зачем нужен такой механизм? И какие еще новации для заемщиков хотят ввести? Об этом – в программе "Деньги 24".

