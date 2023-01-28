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11:45

Экономика

"Деньги 24": в РФ могут ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

"Деньги 24": в РФ могут ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

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Весной в России может заработать закон о самозапрете на выдачу кредитов. Граждане сами смогут выставить соответствующее ограничение через портал госуслуг, информация автоматически попадет в бюро кредитных историй.

Как сообщили в Банке России, законопроект уже готовятся внести в Госдуму. Зачем нужен такой механизм? И какие еще новации для заемщиков хотят ввести? Об этом – в программе "Деньги 24".

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