"Личная территория": "чужие в доме"

Александр вынужден жить у сестры, хотя у него есть квартира. Но его сын продал свою долю в двухкомнатной квартире, а новый хозяин сдал комнату неизвестным людям. Александр своего разрешения на это не давал.

Сюрпризом стала замена замков во входной двери. В результате мужчина не смог попасть к себе домой. Делить квартиру с чужаками он не хочет, тем более что порядок проживания в ней сособственников пока не определен. Об этом – в программе "Личная территория".