"Стиль жизни": при каких симптомах нужно звонить в "03"

Сильная боль, высокая температура, серьезная травма - все это является поводом для вызова бригады скорой помощи. Однако зачастую люди звонят в "неотложку", когда нет необходимости в экстренном вызове. А в это время страдают те, кто действительно нуждается в медицинской помощи.

Более подробно о симптомах болезни, которые нельзя игнорировать вы узнаете из нашей программы "Стиль жизни". Кроме того, ведущие Ксения Соколянская и Евгений Рыбов расскажут, что делать в ожидании "скорой" и как, помогая больному, не сделать ему хуже.