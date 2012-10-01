"12 округов": Зеленоградский округ

Встреча руководства Зеленограда с жителями города по поводу программы оптимизации соцуслуг. 50 лет пионеру отечественной микроэлектроники. Фотоохота на птиц в Крюковском лесопарке. Ярмарка вакансий в Доме культуры. Социологическая помощь в Зеленограде. Изменение в дорожном движении на Крюковской площади. Смена адреса администрации района Старое Крюково – об этом и многом другом в программе "12 округов".

Также в выпуске интервью с префектом округа Анатолием Смирновым, который расскажет, готовы ли дома округа к отопительному сезону, сколько надземных пешеходных переходов построят в Зеленограде, как город свяжут с особой экономической зоной Алабушево и т. д.