"12 округов": Северо-западный административный округ

В районе Хорошево-Мневники к 1 сентября открыли новый детский сад. К нему присоединили гимназию №1517. Теперь в единой структуре находится сама школа и два дошкольных учреждения.

У здания префектуры в обновленном виде открылась окружная доска почета. На ней - фотографии лучших работников предприятий северо-запада Москвы. На портретах - жители, которые по мнению организаторов конкурса, больше всего поспособствовали развитию округа.

Пятый год подряд СЗАО встречает осень кулинарным фестивалем. В трех номинациях жюри оценивает вкусовые качества блюда, оригинальность рецепта и оформление стола.

В Куркино к 200-летию юбилея победы в Отечественной войне в торжественной обстановке открыли памятник в честь 25 крепостных крестьян, которые героически сражались с французскими войсками. В России это первый памятник, посвященный крепостным крестьянам.

А также интервью с заместителем префекта СЗАО Иваном Зубцовым, который рассказал о том, как власти округа подошли к проблеме сокращения количества точек мелкорозничной торговли.