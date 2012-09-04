"12 округов": Троицкий округ Москвы

04 сентября 2012, 19:56
В День Москвы на территории недавно построенного микрорайона организовали день открытых дверей. В центре Троицка прошел праздничный концерт, а завершилось торжество большим салютом.
Проект нового жилого микрорайона "Солнечный" предполагает строительство 80 000 кв. метров жилых помещений, въехать в них жильцы смогут через 2 года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков проверил, как на новых территориях продвигаются работы по благоустройству. В новых округах столицы уже построены более 180 км дорог, еще 100 км появятся здесь в ближайшее время. Кроме того, в многочисленных поселениях появятся новые пожарные пруды и вертолетные площадки.
Жители ТАО впервые встретят эту зиму в статусе москвичей, на это выделены дополнительные средства. Школы и детские сады к началу учебного года были оборудованы новыми окнами и системами снабжения.
Усадьба Вороново привлекает внимание кладоискателей: они убеждены, что здесь спрятаны несметные сокровища. Подмосковным Версалем усадьбу назвали за роскошь и размах, здесь останавливалась даже Екатерина II. Одна из самых уникальных построек - голландский домик архитектора К. Бланка, которому почти 250 лет. Экскурсии в усадьбе организуют редко, этим летом исключение сделали для потомков князей Волынских.
Концерт памяти Виктора Цоя состоялся в сельском поселении Первомайское. Этот фестиваль проводится здесь ежегодно в день гибели артиста.
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