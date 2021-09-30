"Мрр вашему дому": "Каламбурочная"

Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве. Он рассказал, что в столице много ресторанов, и нужно уметь удивлять названиями.

Бублик отметил, что если бы он открыл ресторан, то назвал бы его "Булочная-Каламбурочная".