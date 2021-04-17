"Откройте, Давид": Иосиф Пригожин и Валерия

Давид Виннер поговорил о том, как проходит день одного из самых успешных продюсеров отечественного шоу-бизнеса Иосифа Пригожина? Почему он не держит зла на Киркорова, но "дал бы в морду" Сергею Шнурову?

В чем секрет успешного брака с Валерией? Зачем Пригожин открыто рассказывает о даче в Швейцарии и дорогих машинах? Почему друзья Егора Крида – это клубок змей? А также честный разговор о Сергее Собянине, Владимире Путине и монархии в России.

Об этом и не только смотрите в программе "Откройте, Давид".