"Интервью": Николай Плавунов – о работе скорой помощи в Москве

В воскресенье, 28 апреля, отмечается День скорой помощи. По каким стандартам работают столичные медики? Чем оборудованы машины скорой помощи? По какому принципу распределяют экстренных пациентов? И какой скорая помощь будет в ближайшем будущем?

Об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в программе "Интервью".