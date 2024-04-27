27 апреля, 19:00Город
"Интервью": Николай Плавунов – о работе скорой помощи в Москве
В воскресенье, 28 апреля, отмечается День скорой помощи. По каким стандартам работают столичные медики? Чем оборудованы машины скорой помощи? По какому принципу распределяют экстренных пациентов? И какой скорая помощь будет в ближайшем будущем?
Об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов в программе "Интервью".
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