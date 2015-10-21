"Московский патруль": Задержан зампрокурора одного из районов Москвы

В Москве за взятку задержан заместитель прокурора одного из районов. Совместную операцию провели сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ. Известно, что работник надзорного ведомства был лишь посредником, а деньги предназначались некоему должностному лицу. Расследованием дела занимается Следственный комитет России. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".