Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости

Новости

14 октября 2015, 22:00

"Московский патруль": Анна Семенович стала жертвой воров

"Московский патруль": Анна Семенович стала жертвой воров

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Из "Сбербанка" на севере Москвы похищено 13 миллионов рублей

Популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович стала жертвой воров. Неизвестные похитили у знаменитости дорогой её сердцу норковый жилет. Как сообщила сама артистка, это произошло в Москве во время одного из модных показов. Любопытно, что итальянский жилет Анны Семенович, стоимостью около 7 тысяч евро, пропал из вип-гардероба. Сразу после случившегося певица обратилась к охранникам. Однако, результатов это не принесло. Подробности - в сюжете телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
ограбления программы Анна Семенович Максим Мовчан
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