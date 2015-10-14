"Московский патруль": Анна Семенович стала жертвой воров

Популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович стала жертвой воров. Неизвестные похитили у знаменитости дорогой её сердцу норковый жилет. Как сообщила сама артистка, это произошло в Москве во время одного из модных показов. Любопытно, что итальянский жилет Анны Семенович, стоимостью около 7 тысяч евро, пропал из вип-гардероба. Сразу после случившегося певица обратилась к охранникам. Однако, результатов это не принесло. Подробности - в сюжете телеканала "Москва 24".