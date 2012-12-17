"Московский патруль": в столице участились ограбления школьников

В канун Нового года в Москве участились разбойные нападения на школьников. Отчасти виноваты в этом сами родители. Они дарят своим детям модные мобильные телефоны, но не думают о том, что ребенок с дорогой новинкой может стать жертвой грабителя. Ведь подобные устройства способны вызвать зависть и у многих взрослых. Полицейские советуют родителям не покупать школьникам дорогие гаджеты - или хотя бы не выпускать их на улицу с такими подарками.