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17 декабря 2012, 21:28

"Московский патруль": в столице участились ограбления школьников

"Московский патруль": в столице участились ограбления школьников

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В канун Нового года в Москве участились разбойные нападения на школьников. Отчасти виноваты в этом сами родители. Они дарят своим детям модные мобильные телефоны, но не думают о том, что ребенок с дорогой новинкой может стать жертвой грабителя. Ведь подобные устройства способны вызвать зависть и у многих взрослых. Полицейские советуют родителям не покупать школьникам дорогие гаджеты - или хотя бы не выпускать их на улицу с такими подарками.
Программа: Московский патруль
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