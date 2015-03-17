"Московский патруль": На юго-западе города задержан "вор в законе"

Масштабную спецоперацию провели сотрудники московского уголовного розыска в ресторане на юго-западе Москвы. В заведении они задержали криминального авторитета Ислама Эдильгиреева, известного также как "Ислам Большой". При обыске у него нашли сверток с героином. Подробности в программе "Московский патруль".