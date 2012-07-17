"Московский патруль": перестрелка в электричке

В подмосковной электричке внимание полицейских привлекли двое мужчин, которые курили прямо в вагоне. Стражи порядка попросили их предъявить документы и показать содержимое большого черного рюкзака, который пассажиры везли с собой. В ответ один из мужчин открыл его, достал пистолет и выстрелил в полицейского. Оба стража порядка получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице