"Московский патруль": Пойман серийный насильник, орудовавший в Москве

Сотрудники столичного уголовного розыска задержали серийного насильника. По словам следователей, мужчина орудовал в Северо-Восточном округе Москвы. Маньяк следил за девушками и нападал на них в безлюдных местах. Сначала он сбивал женщин с ног ударом, затем грабил и насиловал. После очередного нападения предполагаемый преступник попытался скрыться в Воронежской области, где его и задержали.