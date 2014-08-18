"Московский патруль": В Сети увеличилось количество псевдомагазинов

В интернете увеличилось количество псевдомагазинов, которые предлагают приобрести различные товары по очень низким ценам. Мошенники заманивают покупателей выгодными на первый взгляд предложениями, а когда те перечисляют деньги, виртуальные торговцы исчезают. Подробности смотрите в программе "Московский патруль".