"Московский патруль": В Москве стартовал конкурс "Безопасное колесо"

В Москве стартовал Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". Его проводит министерство внутренних дел России совместно с министерством образования и науки. Конкурс с 30-летней историей Москва принимает впервые. В этом году соревноваться в скорости и ловкости будут более 350 школьников со всей страны. Подробности смотрите в видеосюжете программы "Московский патруль".