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Новости

23 июня 2014, 22:03

"Московский патруль": В Москве стартовал конкурс "Безопасное колесо"

"Московский патруль": В Москве стартовал конкурс "Безопасное колесо"

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"Московский патруль": Завершился конкурс "Полицейский дядя Степа"

В Москве стартовал Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо". Его проводит министерство внутренних дел России совместно с министерством образования и науки. Конкурс с 30-летней историей Москва принимает впервые. В этом году соревноваться в скорости и ловкости будут более 350 школьников со всей страны. Подробности смотрите в видеосюжете программы "Московский патруль".
Программа: Московский патруль
конкурсы программы Дмитрий Смирнов Виктор Нилов юные инспекторы движения
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