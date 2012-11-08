"Московский патруль": при проверке сети ресторанов нашли нарушения

Столичные полицейские проверили крупную сеть ресторанов восточной кухни и нашли массу нарушений.

Сразу в нескольких заведениях оперативники обнаружили алкогольную продукцию неизвестного происхождения. Мутная красная жидкость, которую здесь называли вином и предлагали посетителям, хранилась в пластиковых пятилитровых бутылках без какой-либо разрешительной документации.

Также в ходе рейда стражи правопорядка изъяли крупную партию алкоголя, запрещенного для продажи в России.

Кроме того, при проверке выяснилось, что часть сотрудников ресторанной сети работали без каких-либо документов. А в некоторых заведениях и вовсе велась двойная бухгалтерия.