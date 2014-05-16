"Московский патруль": Обзор правовых новостей дня

Задержан предполагаемый убийца 22-летнего жителя Подмосковья Леонида Сафьянникова. По версии следствия, это Жахонгир Ахмедов. Выйти на его след удалось в кратчайшие сроки. По решению суда, он уже арестован и отправлен в изолятор.

Савеловский районный суд столицы вынес приговор диджею Андрею Демичеву, больше известному любителям клубной музыки как Андрей Нэш. Его признали виновным в покушении на убийство и приговорили к трем годам лишения свободы.

Сотрудники столичного управления ФСКН задержали участников преступной группы, которые продавали курительные смеси возле станций метро. В ходе обыска у них изъято более ста пакетиков с запрещенными веществами. Спайсы они прятали внутри автомобильного колеса, которое валялось в парке, а также в машине.