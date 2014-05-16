Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая 2014, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": Обзор правовых новостей дня

"Московский патруль": Обзор правовых новостей дня

"Московский патруль": Предполагаемый убийца фаната "Спартака" задержан

"Московский патруль": Шансонье Владимир Богун найден мертвым

В Мосгорсуде идут прения сторон по делу об убийстве Анны Политковской

После тушения пожара в доме на востоке столицы обнаружено тело мужчины

"Московский патруль": Мужчина сбросил с 9 этажа 16-летнюю падчерицу

Во время референдума в Красноармейске убит местный житель

Расследование громкого дела об убийстве в Западном Бирюлеве завершено

"Московский патруль": Сотрудника ГИБДД подозревают в убийстве жены

В ЮЗАО во дворе дома найдены тела двоих мужчин

Задержан предполагаемый убийца 22-летнего жителя Подмосковья Леонида Сафьянникова. По версии следствия, это Жахонгир Ахмедов. Выйти на его след удалось в кратчайшие сроки. По решению суда, он уже арестован и отправлен в изолятор.

Савеловский районный суд столицы вынес приговор диджею Андрею Демичеву, больше известному любителям клубной музыки как Андрей Нэш. Его признали виновным в покушении на убийство и приговорили к трем годам лишения свободы.

Сотрудники столичного управления ФСКН задержали участников преступной группы, которые продавали курительные смеси возле станций метро. В ходе обыска у них изъято более ста пакетиков с запрещенными веществами. Спайсы они прятали внутри автомобильного колеса, которое валялось в парке, а также в машине.
Программа: Московский патруль
убийства происшествия наркотики программы покушения Дмитрий Смирнов Леонид Сафьянников Михаил Скойбедо
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика