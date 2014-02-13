"Московский патруль": 10-летний мальчик стал жертвой "Фантомаса"

Десятилетний мальчик из Астрахани стал жертвой некоего Антона Бабкина, который получил прозвище "Фантомас" из-за своей внешности. Мужчина почти два дня издевался над ребенком, а затем бросил его на берегу реки. Там школьника и обнаружили. Подозреваемый уже задержан, против него возбуждено уголовное дело. Предполагаемого преступника ждет психиатрическая экспертиза. Ребенок доставлен в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, у него сильное обморожение и серьезная травма головы. Лечить школьника будут лучшие специалисты клиники, которую возглавляет Леонид Рошаль.