13 февраля 2014, 22:01

Общество

"Московский патруль": 10-летний мальчик стал жертвой "Фантомаса"

"Московский патруль": 10-летний мальчик стал жертвой "Фантомаса"

Десятилетний мальчик из Астрахани стал жертвой некоего Антона Бабкина, который получил прозвище "Фантомас" из-за своей внешности. Мужчина почти два дня издевался над ребенком, а затем бросил его на берегу реки. Там школьника и обнаружили. Подозреваемый уже задержан, против него возбуждено уголовное дело. Предполагаемого преступника ждет психиатрическая экспертиза. Ребенок доставлен в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, у него сильное обморожение и серьезная травма головы. Лечить школьника будут лучшие специалисты клиники, которую возглавляет Леонид Рошаль.
Программа: Московский патруль
