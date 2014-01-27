"Московский патруль": Супруги по неведению купили жилье у мошенника

В нашу программу за помощью обратились москвичи Роман Стрекалев и Татьяна Кунщикова. Эту двухкомнатную квартиру на Дмитровском шоссе супруги купили 12 лет назад. Обжиться так и не успели - буквально на следующий год было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что люди, сами того не ведая, стали участниками преступной схемы. Они приобрели жилье у мошенника, который обманул еще три десятка семей.

Как разобраться в сложившейся ситуации - в материале Дамиры Гайфуллиной.