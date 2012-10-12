"Московский патруль": о главных событиях Москвы и области

12 октября 2012, 21:25
В Пушкинском районе Подмосковья из автомата Калашникова расстрелян бывший сотрудник КГБ, подполковник в отставке, Сергей Серов. Преступник выпустил две пули, они попали в голову и в сердце. Нападение было тщательно спланировано. Киллер поджидал отставного разведчика на даче в подмосковной Жуковке. Главное Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
В Мосгорсуде огласили приговор двум участникам нападения на инкассаторов: Сергею Левкину и Михаилу Подгорных. Ограбление произошло в июне 2010 года. Известно, что сначала один из инкассаторов расстрелял своих коллег и впустил в машину бандитов, но те не пожелали делиться с ним деньгами и застрелили подельника. Добычей налетчиков стали 60 миллионов рублей.
Сотрудники МУРа задержали участников банды, которые похищали иномарки премиум-класса. Угонщики попались с поличным, когда забирали очередную украденную машину из, так называемого, "отстойника" в подмосковном Домодедове. В этих гаражах злоумышленники прятали и готовили к продаже угнанные автомобили. Полиция полагает, что задержанные причастны к серии угонов на территории столичного региона.
В Коптевском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о налете на квартиру знаменитого рокера Андрея Гирныка. На скамье подсудимых четверо, среди них двое бывших друзей семьи. На преступление обвиняемые пошли ради того, чтобы завладеть коллекцией редких часов и ювелирных украшений, которую Андрей Гирнык собрал при жизни. Теперь вдова и двое сыновей рокера требуют с каждого из четырех бандитов по 300 тысяч рублей компенсации.
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