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12 октября 2012, 00:20

Безопасность

"Московский патруль": журналистам могут выдать боевое оружие

"Московский патруль": журналистам могут выдать боевое оружие

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Депутаты Госдумы обсуждают возможность выдать журналистам боевое оружие. По словам автора законопроекта - Бориса Резника - это даст возможность защитить себя от расправы со стороны обиженных героев скандальных материалов. Согласно статистике, ежегодно в России погибает около 300 журналистов. Правда, выдавать пистолеты депутаты предлагают только по ходатайству руководства СМИ. Сами журналисты, которые занимаются опасными расследованиями, к этой идее относятся философски.

Подробности - в репортаже телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
безопасность Московский патруль программы Виталий Кармазин

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