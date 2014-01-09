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09 января 2014, 20:30

"Московский патруль": Якунин представил нового начальника МУРа

"Московский патруль": Якунин представил нового начальника МУРа

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Новый начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Игорь Зиновьев 9 января был представлен личному составу.

Начальник Главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин охарактеризовал нового руководителя МУРа как "крепкого профессионала, хорошо знающего работу службы изнутри" и подчеркнул, что Игорь Зиновьев прошел путь от простого оперативника уголовного розыска до начальника УВД.

Также столичный полицейский главк подвел итоги работы за прошлый год и обсудил приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Подробности смотрите в видеосюжете.
Программа: Московский патруль
Анатолий Якунин назначения программы Виталий Кармазин МУР итоги года Игорь Зиновьев
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