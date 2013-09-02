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02 сентября 2013, 20:59

Происшествия

"Московский патруль": На Митинском рынке нашли краденые видеокамеры

"Московский патруль": На Митинском рынке нашли краденые видеокамеры

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Сотрудники подмосковной полиции провели обыск на Митинском рынке. В одной из торговых палаток оперативники обнаружили краденные видеокамеры. По версии следствия системы наблюдения злоумышленники похитили в подмосковном Серпухове.

Техника была установлена в рамках программы "Безопасный город", и позволяла сотрудникам правоохранительных органов отслеживать обстановку на улицах и основных магистралях города в режиме реального времени.

По данным следствия, преступники скрутили 7 таких видеокамер. Сумма причиненного ущерба оценивается более чем в 1 миллион рублей. Полицейским удалось задержать подозреваемых, которые и рассказали, что похищенные камеры поставляли на Митинский рынок. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Программа: Московский патруль
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