"Московский патруль": задержаны подозреваемые в грабеже

В Подмосковье заключен под стражу ревнивец, который уговорил приятеля ограбить дом своей бывшей жены.

По данным оперативников, один из злоумышленников проник в частный дом и, угрожая пистолетом, связал экс-супругу и ее нового ухажера строительными хомутами. После чего он забрал ювелирные украшения, дорогостоящие гаджеты и деньги. Общий ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Похищенные ценности изъяты, а подозреваемые – в СИЗО. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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