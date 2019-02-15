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15 февраля 2019, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": опасные квесты

"Московский патруль": опасные квесты

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Вопрос безопасности проведения столь популярных сейчас квестов - скорее риторический. Площадки под подобные мероприятия сами по себе таят опасность – трубы, штыри, выступы, ямы. Часть заданий нужно выполнять в крамешной тьме. Как следствие многочисленные травмы участников. Организаторы оправдываются, если убрать все риски пропадет сама суть игры. Но общественники уверены, планировать квесты нужно с особым вниманием к безопасности.
Программа: Московский патруль
видео безопасность Мария Темникова Федор Червяков
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