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17 июля 2018, 21:30

Общество

"Московский патруль": арест экс-главы столичного главка СК Дрыманова

"Московский патруль": арест экс-главы столичного главка СК Дрыманова

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Бывший начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, по данным СМИ, ночь с понедельника на вторник провел в изоляторе. Слухи о возможном скором возбуждении дела против Дрыманова ходили давно, сразу после задержания его бывшего заместителя Дениса Никандрова. Обоих подозревают в причастности к получению огромной взятки за освобождение криминального авторитета.
Программа: Московский патруль
видео общество суды Виталий Кармазин Мария Темникова
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