"Московский патруль": арест экс-главы столичного главка СК Дрыманова

Бывший начальник главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, по данным СМИ, ночь с понедельника на вторник провел в изоляторе. Слухи о возможном скором возбуждении дела против Дрыманова ходили давно, сразу после задержания его бывшего заместителя Дениса Никандрова. Обоих подозревают в причастности к получению огромной взятки за освобождение криминального авторитета.