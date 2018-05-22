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Новости

22 мая 2018, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержан подозреваемый в избиении студента-медика

"Московский патруль": задержан подозреваемый в избиении студента-медика

"Московский патруль": установлена личность подозреваемого в смертельном ДТП в Москве

"Москва и мир": допинговый скандал и забастовка во Франции

Суд определит меру пресечения для подозреваемого в избиении студента возле Парка

"В теме": сближение Европы с Россией

"Спорная территория": "Управляем и стреляем"

Наталья Толстая – о том, как сохранить любовь на всю жизнь

Москвичей, которые занимаются социальной интеграцией инвалидов, наградили в Москве

Всего один удар в голову возле Парка Горького может стоить жизни студенту-медику

"Москва сегодня": масштабные работы по благоустройству продолжаются в столице

Полицейские задержали предполагаемого хулигана, который избил студента-медика на Ново-Андреевском мосту. Жесткое преступление произошло вечером 12 мая в самом центре столицы у Парка Горького.

На 19-летнего Амира Абумуслимова напал агрессивный молодой человек. Он нанес Амиру сильный удар в лицо, после которого тот сразу потерял сознание. А позже впал в кому. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
видео Мария Темникова происшествия суды
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