"Московский патруль": задержан подозреваемый в избиении студента-медика

Полицейские задержали предполагаемого хулигана, который избил студента-медика на Ново-Андреевском мосту. Жесткое преступление произошло вечером 12 мая в самом центре столицы у Парка Горького.

На 19-летнего Амира Абумуслимова напал агрессивный молодой человек. Он нанес Амиру сильный удар в лицо, после которого тот сразу потерял сознание. А позже впал в кому. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.