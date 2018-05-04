"Московский патруль": жители столицы жалуются на постоянные вечеринки под окнами

В программу "Московский патруль" обратились жители 1-й Вольской улицы, что на юго-востоке столицы, с жалобой на бесконечные вечеринки под окнами. "Топливом", по словам москвичей, местные выпивохи затариваются в одном и том же магазине. Торговая точка не раз подвергалась проверкам: за ночную продажу нелицензионного спиртного. Очередные оправдания коммерсантов – в материале.