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Новости

04 мая 2018, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": жители столицы жалуются на постоянные вечеринки под окнами

"Московский патруль": жители столицы жалуются на постоянные вечеринки под окнами

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В программу "Московский патруль" обратились жители 1-й Вольской улицы, что на юго-востоке столицы, с жалобой на бесконечные вечеринки под окнами. "Топливом", по словам москвичей, местные выпивохи затариваются в одном и том же магазине. Торговая точка не раз подвергалась проверкам: за ночную продажу нелицензионного спиртного. Очередные оправдания коммерсантов – в материале.
Программа: Московский патруль
видео Денис Новожилов Андрей Лазарев происшествия
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