18 апреля 2018, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": зарядка с чемпионами

"Московский патруль": зарядка с чемпионами

Росгвардейцы столицы сменили кабинет для утренних планерок на спортзал. И таким образом дали старт флешмобу, повторить который планируют их сослуживцы по всей стране. Мероприятие приурочено к празднованию 95-летия физкультурно-спортивного общества "Динамо". С момента основания организация объединяла под своими знаменами силовиков.

Тренировку для сотрудников ведомства провели обладатели золотых олимпийских медалей: лыжник Александр Легков и пятиборец Александр Лесун. К слову, офицеры Росгвардии. Разогретые упражнениями динамовцы выбежали в дождливую погоду на улицу. И выстроились на плацу в виде цифры 95. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
