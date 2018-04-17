17 апреля 2018, 21:30Происшествия
"Московский патруль": мелочь в кошельке, большой куш – в чемодане
Таможенники аэропорта Шереметьево задержали гражданина Эстонии, который пытался незаконно провезти через границу внушительную сумму наличности. Пассажир задекларировал лишь десятую часть денежных средств, остальные спрятал среди личных вещей в багаже. В итоге оперативники изъяли у подозреваемого почти 57 тысяч евро. А это уже – особо крупный размер. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику в России – 4 года ограничения свободы или принудительных работ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль