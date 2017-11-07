"Московский патруль": в Москве полицейские закрыли сеть автосалонов

В Москве полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии закрыли сеть автосалонов.

Менеджеры этих компаний, предположительно, мошенническим способом присваивали деньги клиентов. Они размещали в интернете объявления о продаже новых автомобилей по привлекательной цене. А уже в салоне, после длительных переговоров, подсовывали документы с другой ценой. Когда обман вскрывался, клиентам предлагали 2 варианта - расторгнуть договор за дополнительную плату, или же приобрести подержанную машину по завышенной цене. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.