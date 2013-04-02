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02 апреля 2013, 21:03

"Московский патруль": На сайте "МММ" обещают 100-процентную прибыль

"Московский патруль": На сайте "МММ" обещают 100-процентную прибыль

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В Интернете работает сайт финансовой организации "МММ", на котором обещают 100-процентную прибыль. Только для ее получения, вначале необходимо внести собственные денежные средства.


Напомним, "МММ" - это крупнейшая и уже ставшая классической в истории России афера. В финансовой пирамиде Мавроди, которую комбинатор возрождал несколько раз, участвовали более десяти миллионов жителей страны. Некоторым, конечно, повезло, но абсолютное большинство проиграли.


По данным сайта, с начала образования структуры принято 9 миллионов рублей.
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