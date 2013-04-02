"Московский патруль": На сайте "МММ" обещают 100-процентную прибыль

В Интернете работает сайт финансовой организации "МММ", на котором обещают 100-процентную прибыль. Только для ее получения, вначале необходимо внести собственные денежные средства.



Напомним, "МММ" - это крупнейшая и уже ставшая классической в истории России афера. В финансовой пирамиде Мавроди, которую комбинатор возрождал несколько раз, участвовали более десяти миллионов жителей страны. Некоторым, конечно, повезло, но абсолютное большинство проиграли.



По данным сайта, с начала образования структуры принято 9 миллионов рублей.