"Московский патруль": начались слушания по делу экс-сенатора Фетисова

В Пресненском суде Москвы прошли предварительные слушания по делу бывшего сенатора и банкира Глеба Фетисова, обвиняемого в растрате почти двух миллиардов рублей, которые предназначались кредиторам, сообщает телеканал "Москва 24".

Изначально руководителю финансового учреждения "Мой банк" инкриминировали более тяжкое преступление – мошенничество в особо крупном размере.

Два года назад Фетисова отправили в СИЗО, но миллиардер добровольно – из собственного кармана – погасил долги перед вкладчиками. Статью переквалифицировали на растрату и выпустили банкира из-под стражи. Вместе с Глебом Фетисовым на скамье подсудимых оказалась и бывший председатель правления банка Кира Андрианова.