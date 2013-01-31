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Москва 24

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31 января 2013, 21:01

"Московский патруль": Полицейские задержали чиновника-вымогателя

мошенничество коррупция взятки программы Александр Билибов Юрий Костин

В столице задержан высокопоставленный чиновник Правительства Москвы. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России подозревают его в вымогательстве 10 миллионов рублей. По версии полицейских, деньги он требовал у столичного бизнесмена, а взамен обещал помощь в заключении госконтракта по строительству гаражного комплекса.

Кроме того, главный "решальщик" от МВД Максим Каганский очень скоро окажется на скамье подсудимых. В Хорошевский суд столицы передано громкое дело о мошенничестве. Помимо бывшего милиционера по нему проходит также экс-следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве - Нелли Дмитриева. Следователи полагают, что они вымогали у одного из бизнесменов 3 миллиона долларов, а взамен обещали закрыть в отношении него уголовное дело о контрабанде.

Программа: Московский патруль

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