"Московский патруль": Полицейские задержали чиновника-вымогателя

В столице задержан высокопоставленный чиновник Правительства Москвы. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России подозревают его в вымогательстве 10 миллионов рублей. По версии полицейских, деньги он требовал у столичного бизнесмена, а взамен обещал помощь в заключении госконтракта по строительству гаражного комплекса.

Кроме того, главный "решальщик" от МВД Максим Каганский очень скоро окажется на скамье подсудимых. В Хорошевский суд столицы передано громкое дело о мошенничестве. Помимо бывшего милиционера по нему проходит также экс-следователь Главного следственного управления ГУ МВД по Москве - Нелли Дмитриева. Следователи полагают, что они вымогали у одного из бизнесменов 3 миллиона долларов, а взамен обещали закрыть в отношении него уголовное дело о контрабанде.