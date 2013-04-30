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30 апреля 2013, 22:00

Город

"Городовой": Жители Академического района жалуются на машины во дворах

"Городовой": Жители Академического района жалуются на машины во дворах

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В районе Академический на портал "Наш город" поступили две похожие жалобы. На улице Дмитрий Ульянова убрали или сломали столбики, ограждающие парковочный карман во дворе. На территории двора началась хаотичная парковка автомобилей. С этой проблемой жители уже обращалась зимой, тогда столбики восстановили. Москвичи снова просят принять меры. А на Новочеремушкинской улице такой столбик закатали в асфальт. Городовой разбирается, как обращение на портал поможет привести в порядок парковочное хозяйство Академического района.
Программа: Городовой
парковки программы Кирилл Абакумов столбики архив
Фестиваль "Солома"
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