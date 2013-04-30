"Городовой": Жители Академического района жалуются на машины во дворах

В районе Академический на портал "Наш город" поступили две похожие жалобы. На улице Дмитрий Ульянова убрали или сломали столбики, ограждающие парковочный карман во дворе. На территории двора началась хаотичная парковка автомобилей. С этой проблемой жители уже обращалась зимой, тогда столбики восстановили. Москвичи снова просят принять меры. А на Новочеремушкинской улице такой столбик закатали в асфальт. Городовой разбирается, как обращение на портал поможет привести в порядок парковочное хозяйство Академического района.