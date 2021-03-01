The City: "Золотой глобус", "Райя и последний дракон" и "Со слов дерева записано верно"

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В США вручили "Золотые глобусы". Это одна из главных церемоний в мире кино, которая считается генеральной репетицией "Оскара". Лучшим драматическим фильмом года признана "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао. Впервые в истории эта награда досталась фильму, снятому женщиной. Сама Чжао стала всего второй женщиной, завоевавшей "Золотой глобус" в категории "Лучший режиссер".
В четверг в прокат выходит главный мультфильм весны – "Райя и последний дракон". По духу новинка от Disney будет напоминать "Мулан", а по содержанию – бесстрашную "Моану".
В воскресенье в "Известия Hall" выступит питерская инди-группа "Самое большое простое число". Ребята презентуют свой новый мини-альбом "Со слов дерева записано верно". Подробнее – в сюжете проекта The City.
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