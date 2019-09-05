"Вечер": что о вейпах думают в обществе?

В США зафиксировали первую смерть от вейпа. Произошло это в штате Иллинойс. За последнее время в США насчитали 193 обращения к врачам из-за "таинственных заболеваний легких". В списке жалоб – кашель, одышка и потеря сил. Непонятно, почему всплеск болезней произошел именно сейчас, ведь электронные сигареты существуют уже больше 10 лет. Но на всякий случай штат Мичиган полностью запретил продажу вейпов.

В России этот рынок бурно развивается. За последние шесть лет, по данным аналитиков, оборот вейп-продукции вырос в шесть раз. По прогнозам, к 2023 году он может вырасти в пять раз.

Вейперов постоянно троллят в интернете. В Сети распространилось множество мемов, посвященных этой субкультуре. Подробнее в эфире программы "Вечер" расскажет Полина Ермолаева.