"Вечер": закон о пропавших детях

Рекордное количество людей пропало в лесах в грибной сезон. 2 августа Владимир Путин подписал поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Он разрешает определять геолокацию ребенка до восемнадцати лет по гаджету без решения суда с письменного согласия одного из родителей.

Новый закон пока может работать только в отношении несовершеннолетних. Нужно ли расширить его действие на всех? Готовы ли вы ради сохранения жизни отказаться от тайны личных данных? Вдруг ими воспользуются мошенники, коллекторы или ревнивые супруги? Об этом – в программе "Вечер".