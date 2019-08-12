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12 августа 2019, 22:20

Общество

"Вечер": закон о пропавших детях

"Вечер": закон о пропавших детях

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Рекордное количество людей пропало в лесах в грибной сезон. 2 августа Владимир Путин подписал поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Он разрешает определять геолокацию ребенка до восемнадцати лет по гаджету без решения суда с письменного согласия одного из родителей.

Новый закон пока может работать только в отношении несовершеннолетних. Нужно ли расширить его действие на всех? Готовы ли вы ради сохранения жизни отказаться от тайны личных данных? Вдруг ими воспользуются мошенники, коллекторы или ревнивые супруги? Об этом – в программе "Вечер".

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